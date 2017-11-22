Меню для дня рождения (дома и недорого)

В статье описаны недорогие вкусные блюда, которые легко можно приготовить дома.

Даже взрослые ждут день рождения с особым трепетом. Так приятно в этот день получать поздравления и подарки, слушать приятные слова. Это прекрасный шанс собраться с родными и друзьями. И даже если нет возможности потратить на организацию праздника большие деньги, это не повод отказывается от него. Начните подготовку к празднованию дня рождения заранее, за 7–10 дней. Составьте меню, сравните цены в магазинах и посмотрите недорогие варианты на рынке. Осенью и летом есть смысл сделать упор на овощные блюда, зимой можно достать консервацию из погреба, соленья и маринады, компоты и наливки.

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Закуски

К числу традиционных холодных закусок относится нарезка, тарелка, на которой выложены колбасные изделия, сыры и овощи. Летом и в начале осени сделать овощную тарелку проблем не составит. На 10 человек вам понадобится килограмм помидоров и огурцов, 3–4 штуки розоцветных мясистых болгарских перцев. Зимой на большом блюде разложите отдельными горками ломтики огурцов, помидоров, баклажанов, квашеной капусты, проложив между ними дорожки из зелени.

Рулет из мяса

Вместо мясной нарезки можно приготовить рулет из фарша. На 10 человек вам понадобится килограмм мясного или куриного фарша, по половинке красного и оранжевого перца, немного зеленого горошка и отварная морковь, два варёных яйца. Морковь, яйца и перец нарежьте мелкими кубиками. Разложите фарш тонким слоем на пищевой пленке, посыпьте кубиками из моркови, яиц и перца, зеленым горошком. С помощью плёнки сверните рулет, смажьте поверхность майонезом и отправьте его в духовку запекаться. Это блюдо можно подать и в качестве холодной закуски, и в качестве горячей. Нарежьте ломтиками, украсьте веточками петрушки, разложите вокруг рулета пластины сыра. Этот недорогой рулет прекрасно заменит мясную нарезку, а обойдется вам гораздо дешевле.

Салаты

В меню любого праздничного стола обязательно входят салаты. Если их несколько, постарайтесь чтобы они отличались своим составом и оформлением. Лучше всего приготовить один мясной салат, по одному рыбному и овощному. На одного гостя должно приходиться примерно по 200 граммов салата. Исходя из этого, рассчитайте количество продуктов.

Приготовьте оригинальный легкий салатик. Первым слоем салата будет натертая на крупной терке сырая морковь, перемешанная с запаренным изюмом. Второй слой – плавленый сырок с яйцом и чесноком. Завершающий слой – отварная или запечённая свекла с орехами. Все слои необходимо промазать майонезом. Салат получается пикантный на вкус, готовится быстро и из доступных продуктов. А во вторую салатницу выложите салат из краснокочанной капусты. Тонко нашинкуйте капусту, перетрите с солью. Добавьте нарезанную кубиками ветчину, два измельченных яйца, банку консервированной кукурузы. Заправьте майонезом, перемешайте. Поверхность салата украсьте ломтиками яиц и кукурузой. Салат «Рыбки в пруду» не останется незамеченным на любом праздничном столе благодаря своему оригинальному оформлению. Все ингредиенты салата доступны любой хозяйке. Салат выкладывается слоями, каждый слой необходимо пропитать майонезом. На дно салатницы выложите измельченный картофель, полейте маслом от шпрот. Вторым слоем расположите шпроты, засыпьте желтком и сыром. Осталось организовать пруд для рыбок. Отварной белок покрасьте с помощью сока краснокочанной капусты в голубой цвет, засыпьте поверхность салата. Из отварных яиц сделайте кувшинки, разложите веточки зелени. Воткните в салат несколько хвостиков от шпрот.

Рулет из лаваша

Откройте баночку консервированной рыбы в масле (шпроты, сардины, сайра), слейте жидкость. Отварите три яйца, измельчите их и одну среднюю луковицу мелкими кубиками. Разомните рыбу, соедините все компоненты, добавьте майонез и перемешайте. Разложите на пленке лист тонкого армянского лаваша, смажьте его получившимся салатом. Помогая себе плёнкой, сделайте из лаваша плотный рулет.

Отправить его на несколько часов в холодильник. За это время лаваш пропитается, не будет рассыпаться при нарезке. Перед подачей на стол нарежьте рулет острым ножом на тонкие ломтики, разложите на тарелке в виде чешуйки, украсьте зеленью, веером из свежего или маринованного огурца. Начинку для лаваша можно взять другую – ломтики ветчины с укропом и майонезом, крабовые палочки с вареными яйцами, печеночный или мясной паштет.

Горячие блюда

Основным горячим блюдом в меню для дня рождения может стать мясо по–французски. Заменим в традиционном рецепте отбивные из свинины куриным фаршем, получим недорогое сочное и нежное угощение. Репчатый лук и картофель нарежьте тонкими пластинами и отправьте в форму для запекания. Поверх овощей разложите слой куриного фарша и шампиньоны. Осталось засыпать продукты тертым сыром, смазать майонезом и отправить форму на час в духовку. Блюдо бюджетное, но очень вкусное и нарядное.

На одного приглашенного должно приходиться 250 граммов угощения вместе с гарниром.

А можно приготовить традиционное картофельное пюре и подать его с куриными окорочками. Примерно 1,5 килограмма куриных окорочков сложите в глубокую форму для запекания. Для соуса соедините мед, горчицу, растительное масло и соевый соус. Залейте курятину и хорошенько перемешайте. Запекайте в духовке до готовности, время от времени переворачивая для равномерного обжаривания. Выложите на блюдо горкой картофельное пюре, вокруг него расположите окорочка в ароматном соусе.

Десерт

После окончания трапезы на столе традиционно появляются сладкие блюда. Поставьте на стол тарелку с фруктовой нарезкой, вазочку с конфетами, блюдце с нарезанным лимоном, розетки с вареньем. Сейчас огромный выбор разнообразной выпечки, но день рождения у нас традиционно ассоциируется с именинным тортом. Дешевле потратить свое время и изготовить торт самостоятельно. Испеките традиционный «Наполеон», «Медовик», «Пражский торт» и любой из них порадует ваших гостей. Можно приготовить всеми любимую «Чародейку». Вам потребуется баночка сгущенки, пачка сливочного масла, стакан сметаны, мука, какао. Торт мягкий, сочный и, вместе с тем, недорогой; сверху его необходимо залить шоколадной глазурью, которую тоже можно приготовить самостоятельно. Заваривайте чай, разливайте кофе и зовите гостей к столу.

День рождения на природе: летнее меню

Если погода позволяет, можно день рождения отметить на свежем воздухе, устроить для гостей запоминающийся праздник. Основным блюдом будет шашлык из курицы, к нему необходимо подать свежие овощи и зелень. Для 10 человек будет достаточно трех килограммов курятины. Чтобы гости спокойно дождались горячего блюда, возьмите с собой в судочках готовые бутерброды, пирожки, блины с начинкой. Можно вместо шашлыка приготовить на костре в казане плов. На природе торт в качестве десерта смотрится неуместно, возьмите конфеты, фрукты, ягоды, выпечку без крема, шоколадную колбаску.

Если у вас есть свои недорогие варианты блюда для праздничного меню, пожалуйста укажите их в комментариях.

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